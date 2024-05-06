بدء قبول الطلبات في “التخصصات الطبية” لبرنامج مساعد طبيب أسنان

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بالتعاون مع “هدف”، انطلاق فترة التقديم لبرنامج مساعد طبيب أسنان المُمهّل للتوظيف، الذي تنظمه الأكاديمية الصحية.

وتستمر فترة التقديم حتى 13 مايو الجاري.

وأكدت الهيئة على ضرورة التقديم عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها، مشددة على أهمية إرفاق المستندات المطلوبة.

ويشترط في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية ولا يكون طالباً أو موظفاً أو يمتلك سجل تجاري أو يتقاضى راتباً تقاعدياً، وأن يكون مسجلاً في البوابة الوطنية للعمل (طاقات).

ويجب أن يحمل شهادة البكالوريوس في تخصصات محددة مثل الأحياء والفيزياء الطبية.

ويستمر البرنامج التدريبي لمدة 12 شهراً، يهدف إلى تأهيل المتدربين للعمل كمساعدين لأطباء الأسنان في الجوانب السريرية والإدارية داخل العيادات، بما في ذلك إدارة ملفات المرضى وتعقيم الأدوات والمساهمة في عمليات طب الأسنان.