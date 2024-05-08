نيوم تكشف عن “جاومور”.. وجهة فاخرة لعشّاق اليخوت على ساحل خليج العقبة

أعلن مجلس إدارة مشروع نيوم عن إطلاق “جاومور” كواحدة من أكبر الوجهات الفاخرة والمعيشية لعشّاق اليخوت ضمن مخطط المشروع على ساحل خليج العقبة، والتي تهدف إلى توفير تجربة معيشة مستقبلية فريدة وتعزيز الابتكار والتعلم.

تتميز “جاومور” بموقعها الاستراتيجي على بعد مسافة قصيرة من وادي طيبة وأودية جبال الحجاز، وتتفرد بتقديم مزيج رائع بين البيئات البرية والبحرية، وتتناغم مبانيها بتصاميمها المبتكرة والراقية مع المناظر الطبيعية الخلابة والتضاريس الوعرة التي تحيط بساحل خليج العقبة.

وتتألف الوجهة الفاخرة من وحدات سكنية مختلفة أبرزها الشقق بإطلالة بحرية خلابة والفيلات التي تضم مراسي خاصة، بالإضافة إلى فنادق راقية تضفي لمسة جمالية وتعزز الرفاهية وتجربة الإقامة الممتعة.

ويتميز تصميم “جاومور” بمراعاة مفاهيم العيش المزدهر والانسجام مع المجتمع المحيط والبيئة الطبيعية، إذ ستشمل الوجهة مدرسة داخلية متميزة ومركزًا بحثيًا متقدمًا لدراسة العلوم البحرية والحياة البحرية.

ويعد المرسى في “جاومور” القلب النابض للوجهة والمحور الرئيسي لها، ويتميز بكونه مكانًا جذابًا للسكان والزوار على حد سواء، فهو يضم مساحات واسعة للترفيه والاستمتاع بالأنشطة الثقافية والفنية والفعاليات المختلفة، ويوفر حماية دائمة لأصحاب اليخوت وملاذاً بحرياً آمناً لهم.

كما يشمل المرسى ممشى حيوياً يتيح للسكان والزوار التجول والتفاعل مع الواجهات المائية والتجارب الفريدة التي يقدمها، ويحتوي على أماكن ترفيهية ومتاجر ومطاعم راقية.

وتتماشى مبادرات “جاومور” مع التزامات نيوم بالاستدامة البيئية والحفاظ على الطبيعة، ومن أبرز معالمها قرية ألعاب البحر الأحمر والعديد من المبادرات الأخرى التي تعزز الممارسات الصديقة للبيئة وتحافظ على الموارد الطبيعية.

ويأتي الكشف عن “جاومور” كإضافة جديدة للحزمة المتنامية من الوجهات المتخصصة التي تشكل معاً معالم رئيسية في مخطط نيوم السياحي المتوافق مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة.