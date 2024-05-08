نيوم تكشف عن “جاومور”.. وجهة فاخرة لعشّاق اليخوت على ساحل خليج العقبة

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    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
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فريق التحرير

8 مايو 2024

نيوم تكشف عن “جاومور”.. وجهة فاخرة لعشّاق اليخوت على ساحل خليج العقبة

محليات
نيوم تكشف عن “جاومور”.. وجهة فاخرة لعشّاق اليخوت على ساحل خليج العقبة

أعلن مجلس إدارة مشروع نيوم عن إطلاق “جاومور” كواحدة من أكبر الوجهات الفاخرة والمعيشية لعشّاق اليخوت ضمن مخطط المشروع على ساحل خليج العقبة، والتي تهدف إلى توفير تجربة معيشة مستقبلية فريدة وتعزيز الابتكار والتعلم.

تتميز “جاومور” بموقعها الاستراتيجي على بعد مسافة قصيرة من وادي طيبة وأودية جبال الحجاز، وتتفرد بتقديم مزيج رائع بين البيئات البرية والبحرية، وتتناغم مبانيها بتصاميمها المبتكرة والراقية مع المناظر الطبيعية الخلابة والتضاريس الوعرة التي تحيط بساحل خليج العقبة.

وتتألف الوجهة الفاخرة من وحدات سكنية مختلفة أبرزها الشقق بإطلالة بحرية خلابة والفيلات التي تضم مراسي خاصة، بالإضافة إلى فنادق راقية تضفي لمسة جمالية وتعزز الرفاهية وتجربة الإقامة الممتعة.

ويتميز تصميم “جاومور” بمراعاة مفاهيم العيش المزدهر والانسجام مع المجتمع المحيط والبيئة الطبيعية، إذ ستشمل الوجهة مدرسة داخلية متميزة ومركزًا بحثيًا متقدمًا لدراسة العلوم البحرية والحياة البحرية.

ويعد المرسى في “جاومور” القلب النابض للوجهة والمحور الرئيسي لها، ويتميز بكونه مكانًا جذابًا للسكان والزوار على حد سواء، فهو يضم مساحات واسعة للترفيه والاستمتاع بالأنشطة الثقافية والفنية والفعاليات المختلفة، ويوفر حماية دائمة لأصحاب اليخوت وملاذاً بحرياً آمناً لهم.

كما يشمل المرسى ممشى حيوياً يتيح للسكان والزوار التجول والتفاعل مع الواجهات المائية والتجارب الفريدة التي يقدمها، ويحتوي على أماكن ترفيهية ومتاجر ومطاعم راقية.

وتتماشى مبادرات “جاومور” مع التزامات نيوم بالاستدامة البيئية والحفاظ على الطبيعة، ومن أبرز معالمها قرية ألعاب البحر الأحمر والعديد من المبادرات الأخرى التي تعزز الممارسات الصديقة للبيئة وتحافظ على الموارد الطبيعية.

ويأتي الكشف عن “جاومور” كإضافة جديدة للحزمة المتنامية من الوجهات المتخصصة التي تشكل معاً معالم رئيسية في مخطط نيوم السياحي المتوافق مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة.

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