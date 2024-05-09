تشكيل النصر المتوقع أمام الأخدود في دوري روشن

يحل النصر، بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو، ضيفا ثقيلا اليوم الخميس على الأخدود بملعب “مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية” ضمن الجولة 31 من دوري روشن

ويغيب أوتافيو عن المباراة بسبب الإجهاد، وفقا لصحيفة “الرياضية” ، فيما سيدفع كاسترو بعلي الحسن بدلا منه.

وإلى جانب أوتافيو، يفتقد النصر أيضا سامي النجعي وعبدالرحمن غريب لعدم اكتمال الجاهزية.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة، متخلفا بفارق 12 نقطة عن المتصدر الهلال، قبل 4 جولات على نهاية الموسم.

التشكيل المتوقع:

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، إيمريك لابورت، أليكس تيليس.

خط الوسط: عبدالله الخيبري، علي الحسن، مارسيلو بروزفيتش.

خط الهجوم: أيمن يحيى، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو