7 ضربات ضد مروجي ومهربي المخدرات بمناطق متفرقة بالسعودية

تواصل الأجهزة الأمنية في السعودية ضرباتها ضد مروجي ومهربي المخدرات في جميع أنحاء السعودية، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة هذه الآفة الخطيرة وحماية المجتمع منها

نجحت الأجهزة الأمنية في السعودية، في إحباط العديد من عمليات تهريب وترويج المخدرات خلال الساعات الماضية، ويأتي دور حرس الحدود في مقدمة هذه الجهود، حيث يمثل خط الدفاع الأول ضد تهريب المواد المخدرة عبر الحدود البرية والبحرية والجوية.

6 ضربات بمنطقة جازان

وألقت شرطة منطقة جازان، القبض على مواطنين لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

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وفي قطاع العارضة بجازان، تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود، من إلقاء القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 100 كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

ونجحت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر، في إحباط محاولة تهريب 225 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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وفي نفس القطاع، ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود، القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 60 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

القبض على مخالفين

وقبضت دوريات الأفواج الأمنية بجازان على مخالِف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبه مادة الإمفيتامين المخدر بمحافظة الدائر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

وتمكنت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بجازان، من القبض على مقيم من الجنسية اليمنية لترويجه نبات القات المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

المنطقة الشرقية

فيما ألقت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية القبض على مواطن لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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