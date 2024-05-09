تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.. وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من نظيره البيلاروسي

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الخميس، رسالة خطية، من وزير خارجية جمهورية بيلاروسيا سيرجي ألينيك.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها، أن الرسالة الخطية من وزير الخارجية البيلاروسي تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

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وأشارت الوزارة إلى أن نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، تسلم الرسالة خلال استقباله، في ديوان الوزارة بالرياض، نائب وزير خارجية جمهورية بيلاروسيا يفغيني شيستاكوف.

وذكرت أنه جرى خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.