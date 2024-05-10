شكر للناخبين ثقتهم ووعد بالعمل على خدمتهم.. العطاوي: سنكمل نجاحات غرفة الرياض التجارية ونواكب المرحلة وتطلعات القيادة

عبر رجل الأعمال الفائز بالمركز الثاني في انتخابات غرفة الرياض الأستاذ فواز العطاوي، عن بالغ تقديره وامتنانه لهذه الثقة التي حظي بها من الناخبين. وقال “اشكرهم من أعماق قلبي على دعمهم وثقتهم”، موضحاً بإنه لم يحقق الفوز إلا بدعمهم القوي وتفاعلهم الإيجابي. ووعدهم العطاوي بأنه سيعمل بجدية وتفاني لخدمة المجتمع التجاري وتحقيق التطلعات التي وضعوها في شخصه، متطلعاً للعمل معهم لبناء مستقبل أفضل لنا جميعًا”.

وأكد العطاوي بأنه سيعمل على التكامل مع زملاءه الفائزين، واكمال مسيرة العمل التي قدمها زملاءنا السابقين مجلس تلو مجلس.

وأوضح العطاوي أن ما يعيشه القطاع التجاري من تقدم وحيوية ومساهمة وطنية فاعلة، يعود إلى القيادة الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على دعمهم الكبير وثقتهم ورهانهم على هذا القطاع كمساهم رئيسي في تحقيق مستهدفات الوطن وتطورها وتنفيذ الكثير من معطيات رؤية ٢٠٣٠، وأن الغرف التجارية والمجالس الاقتصادية المشتركة في الدول الأخرى، واجهة من وجهات بلادنا المشرفة. وقال العطاوي إن شرف الخدمة والعمل على تحقيق توجهات القيادة السامية سيكون شرفًا كبيرًا لكل رجال الأعمال، مؤكداً عزيمته على العمل بجدية وتفانٍ لخدمة مملكتنا الغالية وشعبنا الوفي.

يذكر أن العطاوي صحاب خبرة سابقة في أعمال اتحاد الغرف السعوديه من خلال عضويته التنفيذية في اللجنة الوطنية اللوجستية ورئاسته لمجلس الاعمال السعودي لدول غرب افريقيا.