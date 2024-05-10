شكر للناخبين ثقتهم ووعد بالعمل على خدمتهم.. العطاوي: سنكمل نجاحات غرفة الرياض التجارية ونواكب المرحلة وتطلعات القيادة

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    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
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    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
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    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
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    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
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    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
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    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

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  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

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  • 20 - 21
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فريق التحرير

10 مايو 2024

شكر للناخبين ثقتهم ووعد بالعمل على خدمتهم.. العطاوي: سنكمل نجاحات غرفة الرياض التجارية ونواكب المرحلة وتطلعات القيادة

منوعات
شكر للناخبين ثقتهم ووعد بالعمل على خدمتهم.. العطاوي: سنكمل نجاحات غرفة الرياض التجارية ونواكب المرحلة وتطلعات القيادة

عبر رجل الأعمال الفائز بالمركز الثاني في انتخابات غرفة الرياض الأستاذ فواز العطاوي، عن بالغ تقديره وامتنانه لهذه الثقة التي حظي بها من الناخبين. وقال “اشكرهم من أعماق قلبي على دعمهم وثقتهم”، موضحاً بإنه لم يحقق الفوز إلا بدعمهم القوي وتفاعلهم الإيجابي. ووعدهم العطاوي بأنه سيعمل بجدية وتفاني لخدمة المجتمع التجاري وتحقيق التطلعات التي وضعوها في شخصه، متطلعاً للعمل معهم لبناء مستقبل أفضل لنا جميعًا”.

وأكد العطاوي بأنه سيعمل على التكامل مع زملاءه الفائزين، واكمال مسيرة العمل التي قدمها زملاءنا السابقين مجلس تلو مجلس.

وأوضح العطاوي أن ما يعيشه القطاع التجاري من تقدم وحيوية ومساهمة وطنية فاعلة، يعود إلى القيادة الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على دعمهم الكبير وثقتهم ورهانهم على هذا القطاع كمساهم رئيسي في تحقيق مستهدفات الوطن وتطورها وتنفيذ الكثير من معطيات رؤية ٢٠٣٠، وأن الغرف التجارية والمجالس الاقتصادية المشتركة في الدول الأخرى، واجهة من وجهات بلادنا المشرفة. وقال العطاوي إن شرف الخدمة والعمل على تحقيق توجهات القيادة السامية سيكون شرفًا كبيرًا لكل رجال الأعمال، مؤكداً عزيمته على العمل بجدية وتفانٍ لخدمة مملكتنا الغالية وشعبنا الوفي.

يذكر أن العطاوي صحاب خبرة سابقة في أعمال اتحاد الغرف السعوديه من خلال عضويته التنفيذية في اللجنة الوطنية اللوجستية ورئاسته لمجلس الاعمال السعودي لدول غرب افريقيا.

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