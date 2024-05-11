الهلال يتحرك لضم نجم توتنهام الإنجليزي

كشفت بعض التقارير الصحفية عن رغبة الهلال في ضم ريتشارليسون لاعب فريق توتنهام الإنجليزي في الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن الهلال يستهدف التعاقد مع نجم توتنهام والمنتخب البرازيلي ريتشارليسون هذا الصيف.

وأضافت الصحيفة أن الهلال استفسر من توتنهام بشأن الدولي البرازيلي في يناير الماضي، في أعقاب إصابة نيمار بالركبة.

وتابعت أن الهلال الذي يقترب من حسم لقب الدوري السعودي لصالحه، أكد قدرته على التعاقد مع اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 27 عاما.

وما يزال أمام ريتشارليسون 3 سنوات متبقية في عقده. ومع ذلك، من المتوقع أن يستمع توتنهام إلى العروض، حيث يخطط أنجي بوستيكوجلو درب السبيرز، لإجراء حملة إصلاحات كبيرة في فريقه هذا الصيف.