“سدايا” تُعزّز مبادرة “طريق مكة” بخدمات تقنية ورقمية في 7 دول

تشارك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” بتقديم الخدمات التقنية والرقمية في مبادرة “طريق مكة ” إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030، بمهندسين وفنيين للعمل في صالات المبادرة المخصصة في 11 مطارًا.

وذلك في 7 دول، هي: المغرب، وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وبنجلاديش، وتركيا، وكوت ديفوار، لربطها بأنظمة “سدايا”، والعمل على تطوير الأنظمة التقنية عالية الخصوصية بما يتوافق مع متطلبات الخدمة، وتشمل نظام الحدود، ونظام الحج، ونظام تسجيل المسافرين، وحقائب متنقلة مزودة بأجهزة تسجيل السمات الحيوية، وذلك لتسهيل إنهاء إجراءات المستفيدين من المبادرة.

وتأتي جهود “سدايا” في إطار ما تحظى به الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي من دعم غير محدود من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة، لتضطلع بدورها في النهوض بمجالي البيانات والذكاء الاصطناعي وتحفيز نموهما وتحقيق الاستفادة منهما.

وتنفذ وزارة الداخلية المبادرة في عامها السادس بالتعاون مع وزارات (الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام) والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.