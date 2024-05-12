المرور يعلن عن طرح مزاد جديد للوحات المميزة الثلاثاء

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا، يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، في تغريدة عبر موقع “إكس” (تويتر سابقًا) أن المزاد المقبل يوم الثلاثاء المقبل، سيطرح لوحات مميزة وفئات جديدة من حرف وحرفين ورقم ورقمين.

سينطلق بعد غدٍ الثلاثاء #مزاد_اللوحات_الإلكتروني بلوحات مميزة وفئات جديدة من حرف وحرفين ورقم ورقمين، من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 10 مساءً. #المرور_السعودي pic.twitter.com/PluHWF6bGn — المرور السعودي (@eMoroor) May 12, 2024

وأشارت إلى أن المزاد سينطلق في الساعة الثامنة صباح يوم الثلاثاء حتى العاشرة مساءً، منوهةً إلى أنه في حال المزايدة في آخر الدقائق من الوقت المحدد للمزاد، سيتم تمديد الوقت تلقائيًا.