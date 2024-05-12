ما هو أكبر حيوان على كوكب الأرض؟ الحوت الأزرق خارج التصنيف

نشرت صحيفة ” ذا نيوز انترناشونال” الباكستانية تقريرًا عن أكبر حيوان في تاريخ كوكب الأرض، والذي يعرف باسم “باتاجوتيتان”، وهو أحد أنواع الديناصورات العملاقة.

وقالت الصحيفة الباكستانية: “باتاجوتيتان كان أكبر حيوان يمشي على كوكب الأرض، حيث كان وزنه نحو 154323 رطلاً، أي ما يعادل تقريبًا نفس وزن 10 أفيال أفريقية”.

وتابعت: “هذا الحيوان كان أطول من الحوت الأزرق حيث يبلغ طوله 121 قدمًا ولكنه أخف وزنًا وأقل حجمًا في الكتلة الإجمالية”.

وأشارت إلى أنه تم العثور على مجموعة من الديناصورات تتميز بأعناق وذيول طويلة، وهي نوع يتميز بوجود أربعة أرجل ممتلئة تشبه الأعمدة العملاقة.

وأضافت: “عادة ما تعتبر أكبر الحيوانات على وجه الأرض الحيتان والزرافات والفيلة ولكن باتاجوتيتان يتفوق عليهم جميعًا”.

وأوضحت الصحيفة الباكستانية أنه كان يعيش في إحدة المدن التي توجد حاليًا بجنوب الأرجنتين.