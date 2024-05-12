صدور مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة.. تضم 13 وزيراً

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

12 مايو 2024

صدور مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة.. تضم 13 وزيراً

دوليات
صدور مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة.. تضم 13 وزيراً

أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، مرسوماً أميرياً بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، على أن تضم 13 وزيراً.

1- فهد يوسف سعود الصباح: نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع ووزيراً للداخلية

2- شريدة عبدالله سعد المعوشرجي: نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء

3- الدكتور عماد محمد عبدالعزيز العتيقي: نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط

4- عبد الرحمن بداح عبدالرحمن المطيري: وزيراً للإعلام والثقافة

5- الدكتور أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي: وزيراً للصحة

6- الدكتور أنور علي عبدالله المضف: وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار

7- الدكتور عادل محمد عبدالله العدواني: وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي

8- عبدالله علي عبدالله اليحيا: وزيراً للخارجية

9- الدكتورة نورة محمد خالد المشعان: وزيراً للأشغال العامة ووزيراً للبلدية

10- الدكتور محمد إبراهيم محمد الوسمي: وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشؤون الاسلامية

11- عمر سعود عبدالعزيز العمر: وزيراً للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الاتصالات

12- الدكتور محمود عبدالعزيز محمود بوشهري: وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الاسكان

13- الدكتورة أمثال هادي هايف الحويلة: وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشؤون الشباب

تابعنا: