ريال مدريد يرغب في تجديد عقد كارفاخال

كشفت شبكة ريليفو الإسبانية عن رغبة نادي ريال مدريد في تجديد عقد داني كارفاخال لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وأشارت موقع ريليفو إلى عقد داني كارفاخال صاحب الـ 32 عامًا، سينتهي مع ريال مدريد في عام 2025.

وأوضحت إلى أن مسئولو النادي سيعقدون اجتماع من أجل تجديد عقد كارفاخال لأكثر من عام، وتلك الأمر غير معتاد في ريال مدريد مع اللاعبين الذين يتخطون سن الثلاثون.

وأكدت بأن التقارير الصحية التي يحتفظ بها نادي ريال مدريد تشير إلى أن اللاعب داني كارفاخال سيلعب بأعلي مستوى تنافسي لمدة خمس أو ست سنوات متبقية.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره ديبورتيفو ألافيس غدًا الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني

ويعتلي ريال مدريد عرش صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 90 نقطة، وحسم لقب البطولة لصالحه هذا الموسم.