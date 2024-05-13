“الأمن السيبراني” يحث على إجراء التحديثات الأمنية على منتجات Google

حث المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، عموم قطاعات الأعمال في المملكة بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات جوجل الذي طرحته الشركة لمعالجة ثغرات في منتجاتها.

ويشمل التحذير الأمني الصادر من المركز الوطني تحديثات حيوية وهامة أجرتها جوجل على متصفحها كروم ونظام تشغيلها Chrome OS.

ويهدف هذا التحديث إلى معالجة ثغرات أمنية تم اكتشافها مؤخرًا ويمكن استغلالها من قبل قراصنة الإنترنت للقيام بأعمال قرصنة خبيثة والوصول غير المصرح به للبيانات.

ويؤكد المركز الوطني على ضرورة المسارعة بتطبيق هذا التحديث المهم فوراً لحماية الأنظمة والبيانات من أخطار الاختراق.

كما ينصح المركز جميع المستخدمين والشركات بالتحقق من إصدارات المتصفحات وأنظمة التشغيل المستخدمة لديهم والتأكد من أنها تحتوي على أحدث النسخ والتحديثات المعلن عنها من قبل جوجل، فهذا سيساعد في منع أية محاولات لاختراق النظام ويسمح بتجنب المخاطر الأمنية المحتملة.

ومن الجدير بالذكر أن جوجل قامت بإصدار تحديثات لمنتجاتها، مثل متصفح كروم ونظام تشغيله Chrome OS، بغرض معالجة الثغرات الأمنية الموجودة والحد من تعرض المستخدمين لأي أعمال قرصنة محتملة.