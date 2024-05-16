ولي العهد يوجه بمراعاة أوقات الصلاة في جدولة مباريات كرة القدم

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، بمراعاة أوقات الصلاة في جدولة مباريات كرة القدم.

وتم توجيه خطاب لوزير الرياضة جاء نصه كالتالي:

“إشارة إلى ما تم ملاحظته من عدم مراعاة أوقات الصلاة في جدولة بعض مباريات كرة القدم، فقد وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله – بأن هذا الأمر غير مقبول إطلاقاً، وأن على المعنيين عدم تكرار هذا التجاوز”.

من جانبه، أكد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن “توجيه ولي العهد بمراعاة أوقات الصلاة في جدولة مباريات كرة القدم يؤكد حرص قيادتنا الحكيمة وعنايتها بديننا الحنيف وتعظيمها قدر الصلاة وأنها الركن الثاني من أركان الإسلام، فجزى الله سموه الكريم خير الجزاء وأوفاه على جهوده النيّرة وتوجيهاته السديدة”.