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فريق التحرير

16 مايو 2024

جنوب أفريقيا تطلب من العدل الدولية وقف العملية الإسرائيلية برفح

دوليات
جنوب أفريقيا تطلب من العدل الدولية وقف العملية الإسرائيلية برفح

طلبت جنوب أفريقيا، خلال جلسة في محكمة العدل الدولية اليوم الخميس، العمل على وقف فوري لهجوم الجيش الإسرائيلي على رفح الفلسطينية جنوبي غزة.

وأكد الممثل القانوني لجنوب أفريقيا البروفيسور فوجان لوي، إنه يتعين على القضاة أن يوقفوا الإبادة الجماعية المستمرة ضد السكان الفلسطينيين.

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وأوضح أن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، جزء من المرحلة النهائية التي يتم فيها تدمير غزة تماما كمنطقة صالحة للسكن، واعتبرها الخطوة الأخيرة في تدمير غزة وشعبها الفلسطيني.

وأشار الممثل القانوني لجنوب أفريقيا إلى أن رفح هي الملاذ الأخير لنحو 1.5 مليون نسمة.

وهي المرة الرابعة التي تطالب فيها جنوب أفريقيا باتخاذ إجراءات عاجلة ضد إسرائيل بسبب الحرب في غزة، في إطار قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها كيب تاون أمام المحكمة في ديسمبر الماضي.

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