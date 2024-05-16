جنوب أفريقيا تطلب من العدل الدولية وقف العملية الإسرائيلية برفح

طلبت جنوب أفريقيا، خلال جلسة في محكمة العدل الدولية اليوم الخميس، العمل على وقف فوري لهجوم الجيش الإسرائيلي على رفح الفلسطينية جنوبي غزة.

وأكد الممثل القانوني لجنوب أفريقيا البروفيسور فوجان لوي، إنه يتعين على القضاة أن يوقفوا الإبادة الجماعية المستمرة ضد السكان الفلسطينيين.

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وأوضح أن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، جزء من المرحلة النهائية التي يتم فيها تدمير غزة تماما كمنطقة صالحة للسكن، واعتبرها الخطوة الأخيرة في تدمير غزة وشعبها الفلسطيني.

وأشار الممثل القانوني لجنوب أفريقيا إلى أن رفح هي الملاذ الأخير لنحو 1.5 مليون نسمة.

وهي المرة الرابعة التي تطالب فيها جنوب أفريقيا باتخاذ إجراءات عاجلة ضد إسرائيل بسبب الحرب في غزة، في إطار قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها كيب تاون أمام المحكمة في ديسمبر الماضي.