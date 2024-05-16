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فريق التحرير

16 مايو 2024

الرئيس التنفيذي لـ”الألكسو” لـ”الوئام”: مخرجات مؤتمر جدة راعت احتياجات ومتطلبات الدول العربية

محليات
الرئيس التنفيذي لـ”الألكسو” لـ”الوئام”: مخرجات مؤتمر جدة راعت احتياجات ومتطلبات الدول العربية

أسماء الجحدلي – جدة

أظهر مؤتمر المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، الذي أقيم على مدار يومين في جدة، إجماعًا على أهمية تعزيز التعاون العربي والدولي، وتحديث الآليات وتوزيع الموارد بين الدول الأعضاء، بما يعكس التزام المنظمة والدول الأعضاء بتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات الراهنة التي تعصف بالمنطقة العربية في الفترة الأخيرة.

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ومن جانبه، أكد الأستاذ هاني بن مقبل المقبل، الرئيس التنفيذي لمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو”، أن الدول الأعضاء اتخذت عددًا من القرارات الرئيسية، في ختام اجتماعات المجلس التنفيذي، توقع أن تحدث تغييرًا كبيرًا في المستقبل، والتي كان من بينها إعداد خطة استراتيجية للشراكات، وتنويع مصادر التمويل الذاتي، واعتماد استراتيجية خاصة للإعلام والتسويق، وإنشاء وحدة الشراكات داخل المنظمة، وإنشاء المرصد العربي للترجمة، بالإضافة إلى عقد مؤتمر “مستقبل التربية والثقافة والعلوم”.

وأضاف “المقبل”، في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن الاجتماعات التي استضافتها مدينة جدة على مدار يومين واختتمت أمس الأربعاء، أظهرت حرص السعودية على دعم هذا الحدث الهام، والمساهمة بشكل إيجابي فيه، آخذة في الاعتبار أهمية البعد العربي في اتخاذ القرارات، بما يشكل استجابة لاحتياجات ومتطلبات الدول العربية.

وبينما قدم “المقبل” شكره لجميع الدول العربية المشاركة، مشيدًا بالدور الداعم والمحفز الذي قامت به، بما ساهم في تنفيذ المشاريع وإحداث تغيير ثقافي في المجتمع، أشار إلى أهمية استحداث بند دائم يناقش الأوضاع التربوية والثقافية والعلمية عند الدول التي تعاني من أزمات طارئة وتحديات اقتصادية، لضمان تلبية احتياجات هذه الدول وتنفيذ المشاريع بأقل التكاليف الممكنة.

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