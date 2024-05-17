5 ضربات ضد مهربي ومروجي المخدرات بمناطق متفرقة في السعودية

تواصل الأجهزة الأمنية في السعودية ضرباتها ضد مروجي ومهربي المخدرات في جميع أنحاء السعودية، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة هذه الآفة الخطيرة وحماية المجتمع منها

ونجحت الأجهزة الأمنية في السعودية، في إحباط العديد من عمليات تهريب وترويج المخدرات خلال الساعات الماضية، ويأتي دور حرس الحدود في مقدمة هذه الجهود، حيث يمثل خط الدفاع الأول ضد تهريب المواد المخدرة عبر الحدود البرية والبحرية والجوية.

جازان

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 260 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

الباحة

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الباحة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

الجوف

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الجوف لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

المنطقة الشرقية

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مقيمين من الجنسية البنجلاديشية لترويجهما مادتي الحشيش والميثامفيتامين “الشبو” المخدرتين، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

عسير

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين الإثيوبية والصومالية، لتهريبهم 100 كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.