‏OpenAI تفكك فريقاً مختصاً بتقليل مخاطر الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة OpenAI، الرائدة في مجال أبحاث الذكاء الاصطناعي، اليوم عن حلّ فريقها المُختصّ بدراسة والتخفيف من المخاطر طويلة المدى للذكاء الاصطناعي الفائق.

وبدأت OpenAI، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، منذ أسابيع دمج أعضاء فريق “مجموعة المحاذاة الفائقة” في مشاريع وأبحاث أخرى داخل الشركة.

يأتي هذا القرار في أعقاب مغادرة كلّ من المؤسس المشارك إيليا سوتسكيفر والقائد المشارك للفريق يان ليكه لـ OpenAI هذا الأسبوع.

ويُعدّ تفكيك الفريق المُختصّ بتوجيه مسار الذكاء الاصطناعي المتطور نحو آفاق آمنة ومفيدة، خطوة مفاجئة وسط تنامي التدقيق التنظيمي المتزايد لهذه التكنولوجيا، وتعاظم المخاوف بشأن مخاطرها المحتملة.