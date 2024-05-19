‏OpenAI تفكك فريقاً مختصاً بتقليل مخاطر الذكاء الاصطناعي

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    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

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    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

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    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

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    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

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    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

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فريق التحرير

19 مايو 2024

‏OpenAI تفكك فريقاً مختصاً بتقليل مخاطر الذكاء الاصطناعي

منوعات
‏OpenAI تفكك فريقاً مختصاً بتقليل مخاطر الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة OpenAI، الرائدة في مجال أبحاث الذكاء الاصطناعي، اليوم عن حلّ فريقها المُختصّ بدراسة والتخفيف من المخاطر طويلة المدى للذكاء الاصطناعي الفائق.

وبدأت OpenAI، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، منذ أسابيع دمج أعضاء فريق “مجموعة المحاذاة الفائقة” في مشاريع وأبحاث أخرى داخل الشركة.

يأتي هذا القرار في أعقاب مغادرة كلّ من المؤسس المشارك إيليا سوتسكيفر والقائد المشارك للفريق يان ليكه لـ OpenAI هذا الأسبوع.

ويُعدّ تفكيك الفريق المُختصّ بتوجيه مسار الذكاء الاصطناعي المتطور نحو آفاق آمنة ومفيدة، خطوة مفاجئة وسط تنامي التدقيق التنظيمي المتزايد لهذه التكنولوجيا، وتعاظم المخاوف بشأن مخاطرها المحتملة.

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