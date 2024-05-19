القبض على مخالفين لنظام البيئة ارتكبا مخالفة الصيد دون ترخيص بالمدينة المنورة

تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة بمنطقة المدينة المنورة من القبض على المواطنين راكان حمدان الوافي، وأحمد حامد الوافي.

وذلك لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص، بحوزتهما بندقية نارية، و6 ذخائر ناريّة حيّة، وجرى ايقافهما اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى الجهة المختصة.

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة استخدام الأسلحة النارية فالصيد دون ترخيص غرامة 80.000 ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10.000 ريال، وعقوبة الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد فيها غرامة 5.000 ريال.

وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.