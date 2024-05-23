يويفا يفرض عقوبات على برشلونة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” يويفا ” فرض عقوبات على نادي برشلونة الإسباني على خلفية أحداث شهدتها مباراة باريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي، على ملعب مونتجويك.

وأصدر الاتحاد بحسب بيان عبر موقعه الإلكتروني اليوم ،الخميس، عقوبات بالإيقاف مباراتين لكل من لاعب الفريق سيرجي روبيرتو والمدير الفني تشافي هيرنانديز ومباراة واحدة لمدرب الحراس رامون دي لافوينتي.

وشهدت المباراة التي خسرها برشلونة بنتيجة 4-1، طرد تشافي هيرنانديز بسبب اعتراضه ومدافع الفريق أراوخو أيضاً.

كما غرّم الاتحاد الأوروبي النادي الكاتالوني بقيمة 26 ألف يورو بسبب السلوك غير اللائق و26 ألفا و250 لرمي أشياء في الملعب و5 آلاف يورو لاقتحام الملعب