ناقد فني لـ”الوئام”: عرض فيلم نورة في مهرجان “كان” خطوة كبيرة للسينما السعودية

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

24 مايو 2024

ناقد فني لـ”الوئام”: عرض فيلم نورة في مهرجان “كان” خطوة كبيرة للسينما السعودية

منوعات
ناقد فني لـ”الوئام”: عرض فيلم نورة في مهرجان “كان” خطوة كبيرة للسينما السعودية

الوئام – خاص

عُرض، الخميس، فيلم “نورة” المدعوم من مؤسسة البحر الأحمر السينمائي ضمن قسم “نظرة ما” في الدورة الــ77 لمهرجان كان السينمائي.

ويصبح بذلك أول فيلم سعودي يتمكن من الوصول إلى القائمة الرسمية لمهرجان كان السينمائي، محققًا إنجازًا غير مسبوق للسينما السعودية.

وحظي فيلم “نورة” بدعم من قِبل صندوق البحر الأحمر التابع لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، وصوِّر بالكامل في مدينة الفن والتاريخ “العُلا” الواقعة شمال غربي السعودية.

وتكوّن طاقم العمل بنسبة 40% من السعوديين، في إشارة واضحة للدعم الكبير الذي تحظى به الصناعة السينمائية محليًا، ومن المقرّر أن يُعرض الفيلم الذي حصل على توزيع عالمي، في صالات العرض السعودية والعالمية بتاريخ 20 يونيو 2024.

ويرى الصحفي والناقد الفني، هيثم مُفيد، إن عرض الفيلم السعودي “نورة” في مسابقة “نظرة ما” في مهرجان كان الفرنسي، خطوة كبيرة وقوة ناعمة للمملكة، موضحًا أن العمل ظهر أول مرة في مهرجان البحر الأحمر للسينمائي.

 

وأضاف عضو جمعية النقاد المصريين، في حديث خاص لـ”الوئام”، هذه أول مشاركة لعمل سعودي في المهرجان الذي يمتد تاريخه إلى 77 عام، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تكليل لجهود السعودية في صناعة السينما خلال السنوات الأخيرة.

وقال “مفيد”، إن السينما السعودية قفزت قفزات كبيرة خلال 6 سنوات بداية من عام 2018 عندما فُتحت دور العرض والسينما ثم عقد شراكات مع شركات في هوليوود ثم إنتاج أفلام سينمائية ثم تنظيم مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وذكر أن فيلمي “مندوب الليل” و”نورة” من أفضل إنتاجات المملكة السينمائية في عام 2023م، مضيفًا أن الفيلم الأول ممتاز جدًا ويُناقش قضية مجتمعية لشاب يعمل في توصيل الطلبات، والفيلم الثاني نورة الذي اُختير في مهرجان كان لمناقشته قضية نسوية تتفق مع أجندة المهرجان وبالذات في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط.

وتابع: “جهود السعودية مستمرة في صناعة الأفلام وبالأخص في المهرجانات العالمية وأبرز مثال وجود جناح في مهرجان كان لعرض الأفلام السعودية وأيضًا لشراء الأفلام الأجنبية لمهرجان البحر الأحمر”، وهذا خطوة لنجاح الأفلام السعودية لتسويقها عالميًا وشرائها من قبل شركات الإنتاج”.

Restaurant

إخترنا لك

Zamzam Lounge: أجواء قهوة فاخرة

Zamzam Lounge: أجواء قهوة فاخرة

مقهى
مطعم الشرفة: إطلالة ساحرة على الكعبة

مطعم الشرفة: إطلالة ساحرة على الكعبة

مطعم
جميع حقوق النشر محفوظة لمنصة الوئام - ٢٠٢٤
تابعنا: