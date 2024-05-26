“البصمة البيومترية” تساهم في كشف حالات ازدواج الجنسية بمشروع الربط الخليجي

كشفت وسائل إعلام كويتية، عن أن “البصمة البيومترية” ستساهم في كشف كل حالات ازدواج الجنسية بين مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، وتنهي قضية ازدواجية الجنسية.

وأشارت وسائل الإعلام الكويتية، إلى أن التلاعب بالأسماء الذي كان يحدث قديمًا ستنتهي موضحة أن حاليًا حتى لو كان الاسم الرباعي كله للمزدوج بين دولتين خليجيتين مختلفًا، سيتم كشفه لأن البصمة لا تكذب، ونتيجتها يقين لا يعرف الشك.

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وستسهم البصمة البيومترية على إغلاق ملف ازدواجية الجنسية بيسر وسهولة وكشف المزدوجين الذين قد يستخدمون هويات ووثائق مختلفة في تنقلهم بين الدول.

وذكرت وسائل الإعلام أن عملية الربط البيومتري بين السعودية والكويت بدأت خطواتها الأولى فعلاً وتوشك على الاكتمال بعد إتمام الكويت للمهمة وفق المهلة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية الكويتية لاستكمال أخذ البصمة البيومترية للمواطنين والتي تنتهي في 30 سبتمبر المقبل.