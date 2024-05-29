توزيع 90 ألف كتاب ومطبوعة إرشادية متعددة اللغات للحجاج في مطار الملك عبدالعزيز بجدة

مع اقتراب موسم الحج، تضاعف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة، جهودها في إثراء التجربة الروحية لحجاج بيت الله الحرام. هذا العام، شهد مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة توزيع أكثر من 90 كتابًا ومطبوعة إرشادية بلغات متعددة، وذلك في إطار مساعي الوزارة لتقديم خدمات توعوية شاملة.

وفقًا لتقرير صادر عن فرع الوزارة، تنوعت المواد المقدمة لتشمل كتبًا باللغة العربية تصل إلى (30.341) كتابًا تتضمن مواد تعليمية حول مناسك الحج والعمرة ومطويات وأدعية مستقاة من الكتاب والسنة، بالإضافة إلى دليل شامل للحاج والمعتمر. كما أُتيحت هذه المطبوعات بـ17 لغة أخرى، بإجمالي يقارب (62.126) نسخة، مما يؤكد على جهود الوزارة في الوصول لجميع الحجاج بلغاتهم الأم.

المكتبة الإلكترونية الإسلامية، التي تُعد إحدى المبادرات البارزة، تقدم مجموعة غنية من الكتب العلمية والمواد الإرشادية التي تتجاوز الـ3000 مادة، بالإضافة إلى 320 كتابًا رقميًا. هذه المكتبة الضخمة تتيح للحجاج والمعتمرين والزوار فرصة الوصول السهل والسريع للمواد التوعوية والإرشادية عبر هواتفهم المحمولة، مما يعكس ريادة الوزارة في استخدام التقنيات الحديثة لخدمة الدين والمجتمع.

تأتي هذه الجهود كجزء من رسالة الوزارة الأساسية في نشر الوعي الشرعي وتقديم الإرشاد الديني الصحيح للحجاج والمعتمرين، مما يساعدهم على أداء مناسكهم بيسر وسكينة، ويعزز من فهمهم لأمور دينهم ويثقل من معارفهم الروحية.