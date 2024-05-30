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فريق التحرير

30 مايو 2024

النيابة العامة: السجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف ريال لوافدين وآخرين بسنة لتحرشهم بوافد آسيوي

محليات
النيابة العامة: السجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف ريال لوافدين وآخرين بسنة لتحرشهم بوافد آسيوي النيابة العامة

أعلنت النيابة العامة اليوم الخميس، عن الحكم بالسجن 5 سنوات لوافدين لتحرشهما بوافد آسيوي وغرامة 100 ألف ريال، والحكم بالسجن لمدة عام لآخرين بنفس التهمة.

وأنهت نيابة الآداب العامة، تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لـ 4 مقيمين من جنسية عربية بالتحرش بوافد آسيوي.

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وذكرت النيابة العامة في بيانها، أن إجراءات التحقيق كشفت قيام المتهمين بالتحرش بالوافد أثناء تواجده في أحد المتاجر، والمشاركة في توثيق ذلك ونشره عبر برامج التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أنه بإيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة صدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، وسجن اثنين منهم مدة 5 سنوات وغرامة مالية 100 ألف ريال، وسجن المتهمَين الآخرَين مدة سنة، وإبعادهم عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهم.

وأكدت النيابة العامة على تصديها لكل ما من شأنه الجناية على أعراض الآخرين وإلحاق الضرر بهم، وأن ذلك موجب للمساءلة الجزائية المشددة.

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