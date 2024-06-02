تسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى تقويض جهود الأونروا من خلال تصنيفها كمنظمة إرهابية في خطوة غير مسبوقة بهدف رفع الحصانة عن منسوبي المنظمة العاملين في فلسطين من أجل القبض عليهم أو منعهم من ممارسة أعمالهم وهذا الأسلوب مرفوض على كافة الأصعدة والمستويات.

وعبرت السعودية عن إدانتها الشديدة لممارسات سلطات الاحتلال وشددت الرياض على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والدوائية والإغاثية العاجلة إلى الشعب الفلسطيني في غزة لتفادي حدوث كارثة إنسانية بسبب الحرب التي تشنها سلطات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وتقدم السعودية الدعم الكامل لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ففي أكتوبر 2022 رصدت المملكة 27 مليون دولار لدعم جهود المنظمة الأممية وفي أكتوبر الماضي تبرعت المملكة بمبلغ 2 مليون دولار للأونروا لدعم لاجئي فلسطين وبعد وقف أمريكا وبريطانيا مساهماتها في تمويل الأونروا تعهدت السعودية مجددًا بضخ 40 مليون دولار لتعزيز تمويل المملكة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

إن ضمان حماية المدنيين الفلسطينيين وتوفير المساعدات اللازمة لهم ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة هي أولوية قصوى لدى السعودية، حيث تواصل الرياض مساعيها من أجل وقف الحرب وحل القضية الفلسطينية وفق المبادرة العربية التي تمنح الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة وفق حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.