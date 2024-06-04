هوغربيتس بعد تنبؤات الزلازل: “الكواكب” قد تُسبب الصداع والدوخة للبشر

أعلن راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، عبر حسابه في منصة “إكس”، أن هندسة الكواكب التي يشهدها الفضاء اليوم “قد تؤثر على بعض الأشخاص في صورة صداع خفيف ودوخة وطنين في الأذن” ليذهب بذلك إلى خطوة أبعد من التنبؤ بالهزات الأرضية (الزلازل) التي كان يتبعها.

وأوضح هوغربيتس، عبر النشرة الفلكية التي يرأسها، أن تلك الأعراض المرضية قد يُعاني منها البعض نظراً للهندسة الحرجة في الفضاء، مشيراً إلى أن “هندسة الكواكب اليوم، كما تمت مناقشتها في أحدث فيديو للتنبؤات، يُمكن أيضًا أن تُسبب الصداع الخفيف والدوخة وطنين الأذن بالقرب من وقت تلك الهندسة”، وهو ما كان تحدث عنه في نشرته الفلكية، مما يصفه بالاقترانات الكوكبية.