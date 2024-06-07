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7 يونيو 2024

إحالة مدير شركة إلى النيابة العامة للاشتباه بجرائم الاحتيال المالي من خلال تأسيس شركات وهمية

محليات
إحالة مدير شركة إلى النيابة العامة للاشتباه بجرائم الاحتيال المالي من خلال تأسيس شركات وهمية وزارة التجارة والصناعة

أحالت وزارة التجارة مدير شركة محلية إلى النيابة العامة بعد أن رصدت قيام الشركة بالتضليل من خلال الإعلان عن إمكانية الدخول في الشركة كشريك بدفع قيمة مالية وقيد اسم الشريك في شركة أخرى وذلك بالاشتباه بارتكابه جريمة من جرائم الاحتيال المالي.

وأعلنت الشركة عبر حسابات مشاهير منصات التواصل الاجتماعي “إكس” و “سناب شات” دعوتها للاستثمار في تملك وإعادة تأجير مساحات تجارية في سوق تجاري بعائد %30 سنويا.

كما تبين وجود عدة مقرات فعلية للشركة ومقرات للشركة تم تأسيسها دون مزاولة أي أنشطة تجارية.

وتحذر “التجارة” من التعامل مع المساهمات المشبوهة التي تروج من خلال إعلاناتها على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي فرصاً استثمارية ووعوداً بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع، مما قد يعرض العديد من المتعاملين معها إلى عمليات نصب واحتيال وخسائر مادية كبيرة، كما تنطوي أعمالها على أنشطة غير نظامية.

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