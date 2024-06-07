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فريق التحرير

7 يونيو 2024

نصائح مهمة ترشدك للاستخدام الآمن للمنتجات الملامسة للغذاء

منوعات
نصائح مهمة ترشدك للاستخدام الآمن للمنتجات الملامسة للغذاء مائدة طعام

المطبخ هو مملكة الطعام، ولكن قد تتحول إلى ساحة تضر صحتك إذا لم تُراعِ قواعد النظافة، وتُطبّق ممارسات التعامل الآمن مع المنتجات الملامسة للغذاء.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قدمت عبر حسابها على “إكس”، نصائح مهمة ترشدك للاستخدام الآمن للمنتجات الملامسة للغذاء، بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الغذاء. وجاءت كالتالي:

– وجود شارة الأدوات والأجهزة الملامسة للغذاء

وجودة الشارة على المنتجات الملامسة للغذاء بشكل مباشر يضمن سلامة المنتج للاستخدام الآمن مع الطعام.

– ملائمة الأواني للتسخين في المايكرويف

تأكد أن الأواني التي تستخدمها مع المايكرويف مناسبة للتسخين به حتى لا تتسرب المواد الضارة إلى الطعام.

– ملائمة الأواني لغسالة الأطباق

تحقق أن الأواني التي تستخدمها مناسبة للغسيل في غسالة الأطبقال حتى لا تتسرب المواد الضارة من الأواني إلى الطعام نتجية تعرضها للحرارة العالية.

– ملائمة الأواني لدرجة حرارة الطعام

احرص على ملاءمة درجة حرارة الطعام مع الأواني المستخدمة لتجتب تسرب المواد الضارة.

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