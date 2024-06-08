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فريق التحرير

8 يونيو 2024

الداخلية تصدر قرارات إدارية بحق 21 مواطنا ومقيما لنقلهم 61 مخالفًا لأنظمة الحج

محليات
الداخلية تصدر قرارات إدارية بحق 21 مواطنا ومقيما لنقلهم 61 مخالفًا لأنظمة الحج وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل العاصمة المقدسة (21) مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج (الحج بلا تصريح)، وهم (8) مقيمين و(13) مواطنًا، لنقلهم (61) مخالفًا، وذلك يوم 1/ 12/ 1445 هـ الموافق 7/ 6/ 2024 م.

وأصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات بحقهم (21) قرارًا إداريًا، تضمنت: عقوبة السجن لمدة (15) يومًا لكل ناقل، وغرامة مالية قدرها (10,000) ريال وتتعدد الغرامة بتعدد كل مخالف يتم نقله، والتشهير بهم، وترحيل الناقلين من الوافدين مع منعهم من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة (3) مركبات مستخدمة في النقل قضائيًا.

ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.

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