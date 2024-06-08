رئيس كولومبيا: تعليق صادرات الفحم لإسرائيل حتى وقف “الإبادة الجماعية” في غزة

قال الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، اليوم السبت، إن بلاده ستعلق صادرات الفحم إلى إسرائيل بسبب هجومها على قطاع غزة.

وتشير تقارير إلى أن البلد الواقع بأمريكا الجنوبية هو أكبر مورد للفحم إلى إسرائيل.

وقطع الرئيس اليساري العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في مايو، وانتقد بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال بيترو في منشور على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” أنه سيجري تعليق الصادرات “حتى تتوقف الإبادة الجماعية”.

وتنفي إسرائيل الاتهامات بأن حربها تنتهك اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وهي أول معاهدة لحقوق الإنسان اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وسيدخل الإجراء الذي أعلنه بيترو حيز التنفيذ خلال خمسة أيام، وفقاً لمرسوم حكومي كولومبي نص على أن إسرائيل تستخدم الفحم كمصدر للطاقة لصنع الأسلحة وغيرها من العتاد العسكري.

وجاء في المرسوم: “تعتقد كولومبيا أن العمليات العسكرية ضد الشعب الفلسطيني تمثل انتهاكا لقاعدة ثابتة من قواعد القانون الدولي”.

ووفقاً للمجلة الأمريكية للنقل، تعد كولومبيا أكبر مورد للفحم إلى إسرائيل بما يزيد على نصف الواردات.

وذكرت المجلة أن إسرائيل تعتمد على الفحم في توليد 20 بالمئة من الكهرباء، لكن من المتوقع أن تنخفض هذه النسبة إلى ثلاثة بالمئة، كما أن لديها مصادر أخرى للفحم.

وقالت جمعية التعدين الخاصة في كولومبيا إن هذا تعليق صادرات الفحم سيمثل انتهاكا للاتفاقات الدولية ويقوض الثقة في السوق ويعرض الاستثمار الأجنبي للخطر.