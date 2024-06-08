تجربة مشاهدة أكثر راحة.. “يوتيوب” تُقدم تصميمًا جديدًا لواجهة سطح المكتب

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

8 يونيو 2024

تجربة مشاهدة أكثر راحة.. “يوتيوب” تُقدم تصميمًا جديدًا لواجهة سطح المكتب

منوعات
تجربة مشاهدة أكثر راحة.. “يوتيوب” تُقدم تصميمًا جديدًا لواجهة سطح المكتب

تختبر يوتيوب حاليًا تصميمًا جديدًا لواجهة سطح المكتب، بهدف تحسين تجربة مشاهدة الفيديو والتصفح للمستخدمين.

وظهر التصميم الجديد لأول مرة في شهر أبريل الماضي، لكنه تلقى ردود فعل سلبية من المستخدمين فور بدء طرحه.

ألغت يوتيوب هذا التصميم الجديد بعد أسبوعين من طرحه، لكنه عاد للظهور مرة أخرى في شهر مايو الماضي، واستمر بالظهور لعدد متزايد من المستخدمين.

وتقدم المنصة للمشتركين في خدمة “يوتيوب بريميوم” المميزة خيار الاشتراك في التصميم الجديد، ووفقًا لتقرير نشره موقع 9To5Google، يرى المشتركون الآن إشعارًا على الصفحة الرئيسية للمنصة يطلب منهم “مشاركة التعليقات” حول التصميم الجديد.

وتقول يوتيوب إن التصميم الجديد يجلب تجربة مشاهدة محسّنة، ويسهل أيضًا العثور على المحتوى ذي الصلة، كما أنه يحسّن الوصول إلى التعليقات والتفاعل معها.

وستظهر للمشتركين في يوتيوب بريميوم نافذة تطالبهم بتفعيل التصميم الجديد، وعند تفعيله، سيُطبق التصميم على موقع المنصة في الويب، وستظهر أيضًا نافذة “استطلاع الرأي” مع نموذج يحتوي على تسعة أسئلة لتلقي ردود الفعل من المستخدمين.

ومن المقرر أن يستمر اختبار التصميم الجديد حتى الأول من يوليو، قبل أن يُعمم التصميم لاحقًا على نطاق واسع.

وتختبر يوتيوب في الآونة الأخيرة العديد من المزايا مثل ميزة “Dream  Screen” التي تساعد في إنشاء صور ومقاطع فيديو مخصصة للخلفيات، وميزة “Dream Track” التي تتيح إنشاء مقاطع صوتية مدتها 30 ثانية لمقاطع الفيديو القصيرة.

تابعنا: