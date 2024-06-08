تجربة مشاهدة أكثر راحة.. “يوتيوب” تُقدم تصميمًا جديدًا لواجهة سطح المكتب

تختبر يوتيوب حاليًا تصميمًا جديدًا لواجهة سطح المكتب، بهدف تحسين تجربة مشاهدة الفيديو والتصفح للمستخدمين.

وظهر التصميم الجديد لأول مرة في شهر أبريل الماضي، لكنه تلقى ردود فعل سلبية من المستخدمين فور بدء طرحه.

ألغت يوتيوب هذا التصميم الجديد بعد أسبوعين من طرحه، لكنه عاد للظهور مرة أخرى في شهر مايو الماضي، واستمر بالظهور لعدد متزايد من المستخدمين.

وتقدم المنصة للمشتركين في خدمة “يوتيوب بريميوم” المميزة خيار الاشتراك في التصميم الجديد، ووفقًا لتقرير نشره موقع 9To5Google، يرى المشتركون الآن إشعارًا على الصفحة الرئيسية للمنصة يطلب منهم “مشاركة التعليقات” حول التصميم الجديد.

وتقول يوتيوب إن التصميم الجديد يجلب تجربة مشاهدة محسّنة، ويسهل أيضًا العثور على المحتوى ذي الصلة، كما أنه يحسّن الوصول إلى التعليقات والتفاعل معها.

وستظهر للمشتركين في يوتيوب بريميوم نافذة تطالبهم بتفعيل التصميم الجديد، وعند تفعيله، سيُطبق التصميم على موقع المنصة في الويب، وستظهر أيضًا نافذة “استطلاع الرأي” مع نموذج يحتوي على تسعة أسئلة لتلقي ردود الفعل من المستخدمين.

ومن المقرر أن يستمر اختبار التصميم الجديد حتى الأول من يوليو، قبل أن يُعمم التصميم لاحقًا على نطاق واسع.

وتختبر يوتيوب في الآونة الأخيرة العديد من المزايا مثل ميزة “Dream Screen” التي تساعد في إنشاء صور ومقاطع فيديو مخصصة للخلفيات، وميزة “Dream Track” التي تتيح إنشاء مقاطع صوتية مدتها 30 ثانية لمقاطع الفيديو القصيرة.