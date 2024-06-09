أوكرانيا تستهدف طائرة Su-57 لأول مرة في الحرب.. قدرات فائقة لمقاتلة الجيل الخامس

أفادت وكالة المخابرات الدفاعية الأوكرانية، الأحد، بأن القوات الأوكرانية أصابت للمرة الأولى طائرة من أحدث جيل للمقاتلات الروسية سوخوي (سو-57) في قاعدة جوية داخل روسيا، وعرضت صورا التقطتها بالأقمار الصناعية قالت إنها تؤكد الضربة.

ولم تحدد الوكالة في منشور على تيليجرام كيفية استهداف الطائرة الروسية أو وحدة الجيش الأوكراني التي نفذت الضربة.

وقال مدون عسكري روسي شهير مؤيد للحرب يطلق على نفسه اسم فايتر بومبر ويركز على العمليات الجوية إن التقرير عن استهداف الطائرة المقاتلة صحيح وأنها تعرضت لضربة بطائرة مسيرة.

وقالت المخابرات الدفاعية إن الطائرة كانت متوقفة في مطار يبعد 589 كيلومترا عن الخطوط الأمامية في أوكرانيا بين القوات الأوكرانية والروسية.

وتواجه أوكرانيا غزوا روسيا واسع النطاق منذ فبراير 2022. وينفذ كل من الجانبين ضربات منتظمة على بعد مئات الكيلومترات داخل أراضي الجانب الآخر بالصواريخ والطائرات المسيرة.

قدرات سو – 57

تتميز مقاتلات Su-57 مقارنة بمقاتلات جيلها بالقصف إلى مدى بعيد إضافة إلى ترسانة واسعة من الصواريخ بعيدة المدى، كما إن إحدى ميزاتها هي قدرتها على استخدام صاروخ R-37M، الذي أظهر كفاءة عالية في الدفاع الجوي، وهو ما يمكنها من ضرب أهداف جوية بمسافة تزيد على ضعف نظيراتها الأمريكية والصينية.

كما أنها تستطيع استخدام نسخ أصغر من صواريخ “كينجال” الروسية فرط الصوتية، وهي الوحيدة من الجيل الخامس التي شاركت في معارك جوية حقيقية ونفذت ضربات ضد جيش كامل.

المقاتلة Su-57 متعددة المهام طورتها شركة “سوخوي” لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والبرية والبحرية.