اختفاء طائرة على متنها نائب رئيس مالاوي رفقة 9 آخرين

فقدت طائرة تقل نائب رئيس مالاوي ساولوس تشيليما و9 آخرين، الاتصال بها واختفت.

ونقلت الخدمة الأفريقية لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن بيان صادر عن مكتب الرئيس في مالاوي، أن طائرة تقل نائب رئيس مالاوي ساولوس تشيليما، وتسعة آخرين، اختفت.

وأضاف أن الطائرة التابعة لقوة دفاع مالاوي “خرجت عن الرادار” بعد أن غادرت العاصمة ليلونجوي صباح الإثنين.

وأمر رئيس مالاوي بإجراء عملية بحث وإنقاذ بعدما فقد مسؤولو الطيران الاتصال بالطائرة.

وكان من المفترض أن تهبط في مطار مزوزو الدولي، شمال البلاد، بعد الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت جرينتش).

وبعد إبلاغه بالحادث، ألغى رئيس مالاوي لازاروس تشاكويرا رحلته المقررة إلى جزر البهاما.