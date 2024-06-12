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فريق التحرير

12 يونيو 2024

تأكيداً للدعم الأمريكي.. بايدن وزيلينسكي يوقعان اتفاقاً أمنياً خلال قمة مجموعة السبع

دوليات
تأكيداً للدعم الأمريكي.. بايدن وزيلينسكي يوقعان اتفاقاً أمنياً خلال قمة مجموعة السبع

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيوقعان اتفاقاً أمنياً ثنائياً خلال قمة مجموعة السبع المقررة الخميس في إيطاليا.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان للصحفيين الذين يرافقون بايدن إلى إيطاليا: “غداً، سيبحث الرئيس بايدن والرئيس زيلينسكي دعمنا الراسخ لاوكرانيا، اليوم ومستقبلاً”.

وأضاف “إثر هذا الاجتماع، سيوقع الرئيسان اتفاقاً أمنياً ثنائياً، يشير بوضوح إلى أن دعمنا سيستمر لوقت طويل مستقبلاً”.

وأوضح ساليفان أن الاتفاق لن يتضمن أي التزام باللجوء إلى القوات الأمريكية، لكنه سينص على تقديم أسلحة ومساعدة إلى أوكرانيا التي تدعمها واشنطن منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022.

وتابع أنه مماثل للاتفاقات الموقعة بين أوكرانيا و15 دولة أخرى من حلفائها.

وشدد ساليفان على أن “أي سلام دائم في أوكرانيا يجب أن يستند إلى قدرتها على الدفاع عن نفسها”.

وقال أيضاً: “عبر توقيع هذا الاتفاق، سنوجه أيضاً إلى روسيا إشارة تدل على تصميمنا في مواجهة فلاديمير بوتين”.

وسارعت كييف إلى الترحيب بإعلان ساليفان.

وقال أندري يرماك رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية: “لقد اجتزنا مساراً طويلاً في تعاوننا مع الولايات المتحدة، وكامل الفريق قام بعمل ممتاز لجعل هذا الاتفاق المستقبلي ممكناً”.

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