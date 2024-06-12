“تيك توك” تتحدى “جوجل” في ميزتها الأهم

بعد تصدرها مشهد وسائل التواصل الاجتماعي، يبدو أن “تيك توك” مهتمة بتحدي هيمنة “جوجل” على البحث، إذ أكدت الشركة أنها تختبر ميزة جديدة تُمكن المستخدمين من التقاط صور أو تحميلها للعثور على منتجات مماثلة في TikTok Shop.

الميزة متاحة لجميع المستخدمين في الولايات المتحدة وجنوب شرق آسيا، حيث يمكنهم رؤية أيقونة الكاميرا في شريط البحث في TikTok Shop.

ويمكن للمستخدمين التقاط صورة لطبق في مطعم، على سبيل المثال، للعثور على عناصر مشابهة متاحة للشراء عبر TikTok Shop.

كان المستخدمون دائمًا قادرين على البحث عن عناصر محددة عبر TikTok Shop، لكن الآن لم تعد هناك حاجة للاعتماد على الأوصاف النصية فقط. هذه القدرة على استخدام البحث عن الصور للتسوق تشبه ما تقدمه جوجل منذ سنوات عبر أداة البحث المرئي Google Lens، كما أن أمازون تقدم ميزة مشابهة.

تيك توك خطت خطوات واسعة في تقليص هيمنة جوجل على البحث، إذ قال المسؤولون التنفيذيون في جوجل عام 2022 إن تيك توك وإنستاجرام ينافسان منتجها للبحث الأساسي. تهدف تيك توك من خلال هذه الميزة الجديدة إلى جذب المستخدمين لاستخدام تطبيقها عند البحث عن منتجات جديدة وتشجيعهم على الشراء من خلال TikTok Shop.

لا تسعى تيك توك لمنافسة جوجل وأمازون فقط، بل تتطلع أيضًا للتنافس مع الشركات الأخرى التي تقدم أدوات البحث عن الصور للتسوق مثل Klarna وCherry. وقد كشفت تيك توك سابقًا أن TikTok Shop لديه الآن أكثر من 15 مليون بائع حول العالم، منهم أكثر من 500,000 في الولايات المتحدة.

أنفقت تيك توك أكثر من 400 مليون دولار على سلامة المنصة وأنشأت فريقًا يضم أكثر من 7500 شخص للمساعدة في الحفاظ على أمان TikTok Shop.

وتراهن الشركة على التجارة الإلكترونية باعتبارها مصدر الإيرادات المحتمل الكبير القادم، حيث تأمل أن يسهم TikTok Shop في إبقاء المستخدمين على تطبيقها لفترة أطول بدلاً من اللجوء إلى تطبيقات أخرى.

ومن خلال بناء قدرات TikTok Shop وتوسيعها، تأمل تيك توك أن يقضي الناس وقتًا إضافيًا عبر منتجها للتجارة الإلكترونية.