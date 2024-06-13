راحة وسلامة الحجاج أولوية.. “تجارة مكة” تُنفذ أكثر من 11 ألف زيارة رقابية

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة ضمن خطتها لموسم الحج هذا العام 11.878 ألف جولة رقابية خلال الفترة من 1 إلى 7 ذي الحجة، شملت الأسواق والمراكز التجارية والمنطقة المركزية للمسجد الحرام ومواقيت الإحرام وقطار الحرمين السريع.

وشملت الجولات الرقابية، زيارات أسواق النفع العام، والمحال التجارية والأسواق المركزية والمتاجر الغذائية، بالإضافة إلى محال الذهب والمجوهرات، ومحطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق المؤدية لمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة والطرق المؤدية لها ومواقيت الإحرام، وتم تحرير عدد من المخالفات لأنظمة حماية المستهلك.

وتهدف الجولات الرقابية للفرق الرقابية بوزارة التجارة لمتابعة وفرة السلع التموينية لضيوف الرحمن ورصد الأسعار ومراقبة الأسواق ومنافذ البيع، وضبط المخالفات التجارية والتحقق من جودة وصلاحية السلع والمنتجات المعروضة، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بأنظمة وزارة التجارة.