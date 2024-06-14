أمريكا تفرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية تعرقل إيصال المساعدات لغزة

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية متطرفة اتهمتها بعرقلة القوافل ونهب وحرق الشاحنات التي تحاول إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة.

منذ اندلاع الحرب، فرضت الحكومة الإسرائيلية قيوداً شديدة على إيصال المساعدات الأساسية إلى غزة، ما أدى إلى نقص الغذاء والماء، ويعاني آلاف من الأطفال سوء التغذية الحاد.

“تساف 9” هي مجموعة يمينية تسعى إلى منع وصول أي مساعدات إلى غزة ما دام هناك رهائن إسرائيليون في القطاع الفلسطيني.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان: “سعى أفراد من تساف 9 مراراً وتكراراً إلى عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك من طريق إغلاق الطرق، وأحياناً باستخدام العنف”.

وأضافت أن عناصرها “ألحقوا أضراراً أيضاً بشاحنات مساعدات وألقوا مساعدات إنسانية منقذة للحياة على الطريق”.

ولفتت الخارجية الأمريكية إلى أنه في 13 مايو، قام أعضاء “تساف 9” بنهب وإشعال النار في شاحنتين في الضفة الغربية المحتلة تحملان مساعدات إنسانية إلى غزة.

وشددت على أن “توفير المساعدات الإنسانية أمر حيوي لمنع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة ولتخفيف خطر المجاعة”.

وتابعت: “لن نتسامح مع أعمال التخريب والعنف التي تستهدف هذه المساعدات الإنسانية الأساسية”.