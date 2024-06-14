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فريق التحرير

14 يونيو 2024

مواكب حجاج صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين تتجه إلى المشاعر المقدسة

حج 2024
مواكب حجاج صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين تتجه إلى المشاعر المقدسة

انطلقت اليوم الجمعة أفواج حملة صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين إلى البقاع الطاهرة، في رحلة تهفوا إليها مشاعرهم قبل أبدانهم التي تتدثر ملابس الإحرام في مشهد إيماني تهيم به القلوب، وموكب واحد يتجه صوب مهوى الأفئدة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وبشغف المتلهفين لنسائم الرحمات، اتجه حجاج الصندوق لأداء الركن الخامس، ومعايشة تفاصيل رحلة الحج بخطوات ثابتة تؤكد إقبالهم على الله، كما فعل ذويهم من قبل حين بذلوا أرواحهم في سبيل الدفاع عن الدين والوطن.

وفي أبراج مشعر منى، حط حجاج الصندوق رحالهم في أول أيام المناسك؛ وقضوا يومهم ذاكرين ملبين حتى يتوجهون إلى صعيد عرفات، قبل أن يفيضوا إلى مزدلفة، ويعودوا مجددا إلى منى ليقضوا فيها يوم عيد الأضحى، وأيام التشريق.

وخلال الأيام الستة القادمة سيقضي حجاج الصندوق أوقاتهم في المشاعر المقدسة بين التلبية والتكبير والدعاء في أنحاء العقبة والخيف، والمشعر الحرام، ونمرة، وجبل الرحمة، في رحلة فريدة تمثل واحدة من أبرز المحطات الإيمانية في حياتهم برحلة حج هذا العام.

وأوضح أمين عام صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين طلال بن عثمان المعمر أن حملة حج هذا العام تشكل واحدة من أبرز مبادرات التقدير والتكريم المستمر التي يقدمها الصندوق للشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين من أبناء هذا الوطن، مبينا أنها تأتي بدعم واهتمام ورعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس أمناء صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.

ومن جهته، أكد مدير الإدارة العامة للمستفيدين الدكتور أحمد أبوعباة أن الصندوق يولي ذوي الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين أهمية قصوى، ويحرص على تقديم أفضل الخدمات والبرامج النوعية لهم، مؤكدا أن حملة حج هذا العام تتضمن مجموعة من الخدمات والبرامج المميزة التي تسهم في منح المستفيدين تجربة روحانية فريدة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وتأتي الخدمات والبرامج التي يقدمها الصندوق ضمن أعمال الرعاية والتمكين لأسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، ومن يعولونهم شرعا، كما تتميز بأنها لا تتوقف عند حملة الحج وحسب، بل تتجاوز ذلك إلى خدمات إنسانية يذهب أجرها للشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، حيث قدم الصندوق ضمن خدمات حج العام الماضي أكثر من 700 ألف عبوة مياه، و50 ألف وجبة لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، فضلا عن تأمينه الأضاحي لجميع مستفيديه بمختلف مناطق المملكة.

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