صاحبة رواية “أنصاف المجانين” لـ”الوئام”: سعادتي لا توصف بجائزة “ابن عربي” الدولية.. الطب مهنة تدعو للتفكر.. مؤمنة بمستقبل مشرق جدًا للأدب العربي

“إذا اتهمك العالم بالجنون بسبب فكرة فأنا أيضًا ولهذا سأكتب قصة.. لاحقًا، ستكون قصتها عن “أنصاف المجانين”، وسيكتمل الجنون، حينما تحصل الدكتورة شيماء الشريف استشارية طب أسرة وطب نمط الحياة، على جائزة “ابن عربي” الدولية للأدب، كأول سعودية تحقق هذا الإنجاز عن روايتها “أنصاف المجانين”، التي ترجمت إلى اللغة الإسبانية وحظيت بإشادة عالمية.

تصف “الشريف” نفسها عبر “إكس“، فتقول “أروي القصص”، وتقول عن جائزتها، في حوار مع “الوئام”: “طبعا سعيدة جدًا جدًا فهذا التمثيل يشرفني شخصيا ووطنيا وأيضا كامرأة، وأعد هذا النجاح ثمار مجهود فريق من المواهب العظيمة، وطبعا للمترجم جزء كبير من هذه الجائزة بنقل مشاعرها وظروفها إلى لغة وثقافة أخرى”.

تحدت شيماء التناقض بين تخصصها العلمي وهوايتها الأدبية بقولها: “على مر التاريخ، هناك العديد من الأطباء الذين جمعوا بين الطب والكتابة والفن، ما يعكس طبيعة مهنة الطب التي تدعو للتفكر”.

أكدت شيماء أن تجاربها الشخصية أثرت بشكل كبير في كتاباتها، قائلة: “أنا أسمح لنفسي بخوض تجارب جديدة دائمًا سواء كانت مع أشخاص، أماكن، كتب، أو تجارب حية”.

وفيما يتعلق بمستقبل الأدب العربي في ظل التطورات التكنولوجية ووسائل التواصل الاجتماعي، قالت شيماء: “أنا مؤمنة بأن المستقبل مشرق جداً، والسنوات القادمة ستكون خير برهان، فلأول مرة لدينا الأدوات لنقل تجاربنا وثقافتنا إلى العالم”.

من هي شيماء الشريف:

– أول روائية سعودية تكتب في مجال الخيال العلمي والفانتازيا.

– عملت كسفيرة مؤسسة الفكر العربي في السعودية لعامي 2014 و2015.

– ترجمت روايتها إلى اللغة الإسبانية ولغات أخرى متعددة.

– تميزت كمؤلفة بارزة في مجال الأدب في السعودية والوطن العربي.

– أصدرت روايتين تصدرتا قائمة الكتب الأكثر مبيعًا.

– تم تحويل إحدى رواياتها إلى مسلسل من موسمين على منصة Viu العالمية، وتصدر المسلسل أعلى المشاهدات في المنصة.

– تعد من أوائل الشخصيات السعودية التي يتم تحويل عملها الأدبي إلى عمل مرئي.