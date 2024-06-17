بعد رحيله المؤثر.. من هو الموزع عمرو عبدالعزيز؟

يُعد الموزع عمرو عبد العزيز، أحد أبرز الأسماء التي أثرت في الساحة الموسيقية في مصر والوطن العربي، من خلال مسيرته الفنية الثرية، تعاون مع العديد من الفنانين والمطربين البارزين، وأسهم في إنتاج أعمال فنية خالدة تظل في ذاكرة الجمهور.

وكان لعمرو عبد العزيز دور محوري في نجاح العديد من الأغاني والألبومات لكبار المطربين.

ومن أبرز هؤلاء المطربة أصالة والفنان مدحت صالح، حيث ساهم في توزيع بعض من أهم أعمالهما التي لاقت استحساناً واسعاً.

ولم يقتصر إبداعه على هؤلاء فحسب، بل امتدت إسهاماته لتشمل التعاون مع القيصر كاظم الساهر في أغنيتي “عيد وحب”، مما أضاف بُعداً جديداً لرصيد كاظم الفني.

كما تعاون عمرو عبد العزيز مع فنان العرب محمد عبده في عدد من الأغاني المميزة التي تركت أثراً كبيراً في الجمهور العربي.

من بين هذه الأغاني “كثير اشتقت” و”أموت وأعرف”، وغيرها من الأعمال التي حملت بصمته الفنية المميزة وجعلت منها قطعاً موسيقية تخلد في الأذهان.

ولم تقتصر إبداعات عمرو عبد العزيز على الأغاني الفردية فقط، بل كان له حضور بارز في تقديم الأوبريتات الوطنية التي تحمل رسائل حب وولاء للوطن.

فقد قام بتأليف وتوزيع أوبريت “مصر المكان والمكانة”، الذي شارك في أدائه كل من عمرو سعد، أحمد سعد، مي فاروق، ومحمد الحلو، وهذا العمل الوطني الكبير يُعد مثالاً على مدى التزامه بقضايا وطنه واستخدامه للفن كوسيلة للتعبير عن الوطنية والانتماء.

أما على الصعيد الشخصي، كان لعمرو عبد العزيز ارتباط عاطفي مع المطربة هدى عمار، كما أكد المقربون منه.

وهذا الجانب الشخصي أضاف بعداً آخر لفهم الجمهور لشخصيته وللرومانسية التي انعكست في بعض من أعماله الموسيقية.

يظل عمرو عبد العزيز اسماً لامعاً في عالم الموسيقى، بفضل إبداعاته وتعاونه مع نخبة من الفنانين العرب، وإسهاماته الوطنية التي أثرت في وجدان الشعب.