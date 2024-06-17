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فريق التحرير

17 يونيو 2024

خادم الحرمين يتكفل بالهدي على نفقته الخاصة لـ 3322 حاجاً وحاجة

محليات
خادم الحرمين يتكفل بالهدي على نفقته الخاصة لـ 3322 حاجاً وحاجة خادم الحرمين الشريفين

تكفل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالهدي على نفقته الخاصة لجميع الحجاج المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة لهذا العام 1445هـ، والبالغ عددهم 3322 حاجاً وحاجة من 88 دولة من مختلف قارات العالم.

وعدّ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تكفل خادم الحرمين الشريفين بالهدي على نفقته الخاصة، مكرمة غير مستغربة منه، وامتدادًا لعطائه السخي للمسلمين أجمعين، ويؤكد اهتمامه وعنايته بإخوانه المسلمين وحرصه الدائم على تقديم كل ما يحتاجون إليه ويرغبون فيه.

وسأل المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يبارك في عمرهما وعملهما جزاء خدمتهم للإسلام والمسلمين، وعلى توجيهاتهما السديدة ودعمهما المتواصل لخدمة ضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، وأن يتقبل من ضيوف بيت الله الحرام حجهم ودعائهم، وأن يعودوا لأوطانهم سالمين غانمين، وأن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.

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