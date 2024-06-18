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18 يونيو 2024

المبعوث الأمريكي هوكشتاين: وقف الحرب في غزة ينهي التصعيد الحدودي بين لبنان وإسرائيل

دوليات
المبعوث الأمريكي هوكشتاين: وقف الحرب في غزة ينهي التصعيد الحدودي بين لبنان وإسرائيل

أعرب عاموس هوكشتاين، مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، عن قلقه البالغ إزاء التصعيد المستمر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وتأثيره المدمر على المدنيين وممتلكاتهم.

وأكد خلال مؤتمر صحفي في بيروت على ضرورة التوصل إلى تهدئة فورية لضمان عودة السكان إلى جنوب لبنان وشمال إسرائيل، .

وشدد هوكشتاين على أهمية إيجاد حلول حاسمة للوضع المتوتر على الحدود، مشيرًا إلى أن مقترح الصفقة الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن يمثل فرصة لإنهاء الحرب في غزة وتجنب المزيد من التصعيد، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار في غزة سيكون له تأثير إيجابي على الوضع في لبنان، ويساهم في إنهاء النزاع الحدودي بين البلدين.

تأتي زيارة هوكشتاين إلى بيروت بعد سلسلة لقاءات أجراها مع مسؤولين إسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لبحث التطورات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

كما تأتي هذه الجهود في إطار مساعي الولايات المتحدة لاحتواء الأزمة المتصاعدة في المنطقة، والتوصل إلى حلول تضمن الأمن والاستقرار لجميع الأطراف.

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