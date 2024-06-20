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فريق التحرير

20 يونيو 2024

فرض عرض الوصايا العشر في لويزيانا الأمريكية.. وجدل حول “فصل الكنيسة عن الدولة”

منوعات
فرض عرض الوصايا العشر في لويزيانا الأمريكية.. وجدل حول “فصل الكنيسة عن الدولة”

وقّع حاكم ولاية لويزيانا الأمريكية، الأربعاء، مشروع قانون يفرض عرض الوصايا العشر في كل غرف الدراسة بالمدارس العامة في الولاية المحافظة، معيدا فتح النقاش حول فصل الكنيسة عن الدولة.

وينص القانون، وهو الأول من نوعه في البلاد، على عرض النص التوراتي اعتبارا من عام 2025 في جميع الغرف الدراسية من رياض الأطفال إلى الجامعات التي تمولها الدولة في لويزيانا.

وقال جيف لاندري، الحاكم الجمهوري للولاية الجنوبية، خلال حفل توقيع مشروع القانون “إذا كنت تريد احترام سيادة القانون، عليك أن تبدأ من القانون الأصلي الذي أُعطي – والذي كان موسى”.

وينص القانون على عرض الوصايا العشر من خلال ملصق أو ورقة يتم وضعها داخل إطار، لكن “يجب طباعة النص بخط كبير وسهل القراءة”.

ورد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية على القانون بالإشارة إلى أنه سيأخذ القضية إلى المحكمة، قائلا في بيان أن القانون ينتهك “فصل الكنيسة عن الدولة وهو غير دستوري بشكل صارخ”.

ويحظر التعديل الأول للدستور في الولايات المتحدة تأسيس دين وطني أو تفضيل دين على آخر.

ويعد القانون الأول من نوعه الذي يتم توقيعه، على الرغم من صياغة مشاريع قوانين مماثلة وتقديمها في ولايات جنوبية أخرى ضمن “حزام الكتاب المقدس” في الولايات المتحدة.

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