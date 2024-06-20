مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال

اقتحم مستوطنون يهود متطرفون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” عن شهود عيان قولها إن “عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية”.

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وفرضت شرطة الاحتلال قيودا على دخول المصلين إلى الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة، التي حولتها إلى ثكنة عسكرية.

واقتحمت قوات الاحتلال معززة بالآليات العسكرية مدينة جنين ومخيمها، ونفّذت عملية تفتيش واسعة لمنازل عدة، وعبثت في محتوياتها، كما اعتقلت خلالها أربعة فلسطينيين.