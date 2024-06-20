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20 يونيو 2024

تقلبات جوية حادة: أمطار وصواعق رعدية تضرب جازان وعواصف ترابية تجتاح حائل

محليات
تقلبات جوية حادة: أمطار وصواعق رعدية تضرب جازان وعواصف ترابية تجتاح حائل

أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا اليوم من تقلبات جوية قد تؤثر على منطقة جازان، حيث يُتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تصحبها رياح شديدة السرعة، وتدني كبير في مستوى الرؤية الأفقية، إلى جانب ارتفاع في أمواج البحر واحتمالية تساقط البرد.

كما حذر المركز من مخاطر جريان السيول والصواعق الرعدية التي قد تطال عدة محافظات ومناطق في جازان، بما فيها جزر فرسان ومحافظات الحرث والداير وغيرها، فضلاً عن المناطق الساحلية والطرق السريعة.

تأتي هذه التحذيرات مع استمرارية الموجة الجوية الحالية حتى الساعة التاسعة مساءً، وفقاً لتوقعات المركز الوطني للأرصاد.

من جهة أخرى، تشهد منطقة حائل هي الأخرى حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تنشط الرياح وتثار الأتربة، مما يؤدي إلى ضعف الرؤية الأفقية في المحافظات وعلى الطرق السريعة. ومن المتوقع أن تستمر هذه الأحوال الجوية السائدة في المنطقة حتى الساعة السابعة مساءً.

ودعا المركز الوطني للأرصاد، المواطنين والمقيمين في هذه المناطق إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة لتجنب المخاطر المحتملة المرافقة لمثل هذه الأحوال الجوية غير المستقرة.

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