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فريق التحرير

23 يونيو 2024

3500 طفل يواجهون الموت.. الجوع والتسمم يُحاربان أهل غزة 

دوليات
3500 طفل يواجهون الموت.. الجوع والتسمم يُحاربان أهل غزة 

كشف مدير مستشفى كمال عدوان عن ارتفاع وفيات الأطفال جراء سوء التغذية في غزة إلى 4 في أسبوع واحد.

وأشار إلى أن المستشفى شخّص خلال الأسبوعين الأخيرين إصابة أكثر من 250 طفلاً بعلامات سوء التغذية، وحذر من مواجهة القطاع لكارثة صحية حقيقية بدأت بالأطفال.

ويزداد الجدل حول أسباب حالات التسمم التي تم رصدها بين النازحين داخل إحدى مدارس الإيواء “مدرسة الشيماء” في بيت لاهيا شمالي القطاع.

وكانت تقارير اعلامية كشفت عن نحو 60 حالة تسمم بين النازحين في مركز إيواء بيت لاهيا شمالي القطاع، جراء تفشّي المجاعة وسوء التغذية وما نجم عنها من تناول طعام غير صالح للأكل.

وكان المكتب الإعلامي للحكومة في غزة، أعلن، مؤخرًا، أن 3500 طفل في غزة يواجهون الموت بسبب الجوع.

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