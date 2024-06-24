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24 يونيو 2024

موسكو تستدعي سفيرة واشنطن بعد حديثها عن استخدام أوكرانيا لصواريخ أمريكية متقدمة

دوليات
موسكو تستدعي سفيرة واشنطن بعد حديثها عن استخدام أوكرانيا لصواريخ أمريكية متقدمة

استدعت وزارة الخارجية الروسية، السفيرة الأميركية لين تريسي، يوم الإثنين، للاحتجاج على ما تقول إنه هجوم أوكراني على شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا، استخدم فيه صواريخ متقدمة أميركية الصنع، والذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من 150 آخرين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان إن واشنطن “أصبحت فعليا طرفا” في الحرب من الجانب الأوكراني، مضيفة أن “إجراءات انتقامية ستتبع بالتأكيد”، ولم يوضح أكثر، وفقا لموقع سي إن إن الأمريكي.

وفي المقابل، لم يصدر تعليق فوري من المسؤولين الأميركيين أو الأوكرانيين. كما لم تتمكن وكالة الأسوشيتدبرس من التحقق بشكل مستقل من مزاعم روسيا بشأن الصواريخ المستخدمة.

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