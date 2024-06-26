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فريق التحرير

26 يونيو 2024

مارك روته أمينًا عامًا لحلف شمال الأطلسي

دوليات
مارك روته أمينًا عامًا لحلف شمال الأطلسي

عيّنت دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأربعاء رئيس الحكومة الهولندية المنتهية ولايته مارك روته (57 عامًا) أمينًا عامًا جديدًا، في مرحلة حساسة للتكتّل الدفاعي مع استمرار الحرب في أوكرانيا.

وقال الحلف في بيان “قرّر مجلس شمال الأطلسي تعيين رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الأمين العام المقبل لحلف شمال الأطلسي خلفًا لينس ستولتنبرغ” النروجي الذي يشغل منصبه منذ عشرة أعوام.

وأشار الحلف إلى أن روته سيتولى منصبه في الأول من أكتوبر.

وكتب ستولتنبرغ على إكس بُعيد الإعلان “أعلم أنني سأترك الناتو في أياد أمينة”، مضيفًا “مارك هو مناصر حقيقي للعلاقات بين دول الحلف وقائد قوي وصانع للتوافق”.

من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين “إن قيادتك وخبرتك مهمتان للحلف خلال هذه الفترة الصعبة”، معربة عن تطلّعها “للعمل معه لتعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي”.

ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتعيين روته معتبرا “حسه القيادي وتمسكه بالمبادئ الديمقراطية حيويان لمستقبلنا المشترك””.

وضمن رئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته الخميس الفوز بمنصب الأمين العام المقبل لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بعد انسحاب منافسه الوحيد الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس.

سيصبح روته رابع هولندي يقود حلف شمال الأطلسي منذ خروجه من الحرب العالمية الثانية.

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