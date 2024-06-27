التعليم: فتح باب التقديم على مقاعد الابتعاث في الطب البشري والتمريض

أعلنت وزارة التعليم عن بدء استقبال طلبات التقديم على مقاعد الابتعاث في تخصصات الطب البشري، وطب القدم، والتمريض في جمهورية أيرلندا، بالإضافة إلى بكالوريوس الطب البشري في جامعة الخليج بمملكة البحرين، وذلك ضمن مسار الاتفاقيات الصحية.

فترة التقديم وشروط القبول

يستمر التقديم على هذه المقاعد اعتبارًا من اليوم الخميس 27 يونيو 2024 وحتى الخميس 11 يوليو 2024، عبر بوابة سفير2 الإلكترونية (moe.gov.sa).

وتشترط الوزارة على المتقدمين استيفاء عدد من الضوابط، منها:

بكالوريوس الطب البشري:

الحصول على شهادة الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية) بمعدل تراكمي لا يقل عن 95%، والحصول على 5.5 على الأقل في اختبار الأيلتس، وألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 85%.

بكالوريوس طب القدم:

الحصول على شهادة الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية) بمعدل تراكمي لا يقل عن 90%، وألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 80%.

تخصص التمريض:

الحصول على شهادة الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية) بمعدل تراكمي لا يقل عن 80%، وألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 70%.

أما بالنسبة للراغبين في دراسة بكالوريوس الطب البشري في جامعة الخليج بمملكة البحرين، فيجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يزيد عمره على 20 عامًا، وأن

يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية) بمعدل تراكمي لا يقل عن 95%، وألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 85%.

شروط عامة

بالإضافة إلى الشروط الخاصة بكل تخصص، يجب على جميع المتقدمين استيفاء الشروط العامة التالية: