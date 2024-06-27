التعليم: فتح باب التقديم على مقاعد الابتعاث في الطب البشري والتمريض

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

27 يونيو 2024

التعليم: فتح باب التقديم على مقاعد الابتعاث في الطب البشري والتمريض

محليات
التعليم: فتح باب التقديم على مقاعد الابتعاث في الطب البشري والتمريض وزارة التعليم

أعلنت وزارة التعليم عن بدء استقبال طلبات التقديم على مقاعد الابتعاث في تخصصات الطب البشري، وطب القدم، والتمريض في جمهورية أيرلندا، بالإضافة إلى بكالوريوس الطب البشري في جامعة الخليج بمملكة البحرين، وذلك ضمن مسار الاتفاقيات الصحية.

فترة التقديم وشروط القبول

يستمر التقديم على هذه المقاعد اعتبارًا من اليوم الخميس 27 يونيو 2024 وحتى الخميس 11 يوليو 2024، عبر بوابة سفير2 الإلكترونية (moe.gov.sa).

وتشترط الوزارة على المتقدمين استيفاء عدد من الضوابط، منها:

بكالوريوس الطب البشري:

الحصول على شهادة الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية) بمعدل تراكمي لا يقل عن 95%، والحصول على 5.5 على الأقل في اختبار الأيلتس، وألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 85%.

بكالوريوس طب القدم:

الحصول على شهادة الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية) بمعدل تراكمي لا يقل عن 90%، وألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 80%.

تخصص التمريض:

  • الحصول على شهادة الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية) بمعدل تراكمي لا يقل عن 80%، وألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 70%.
  • أما بالنسبة للراغبين في دراسة بكالوريوس الطب البشري في جامعة الخليج بمملكة البحرين، فيجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يزيد عمره على 20 عامًا، وأن
  • يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية) بمعدل تراكمي لا يقل عن 95%، وألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 85%.

شروط عامة

بالإضافة إلى الشروط الخاصة بكل تخصص، يجب على جميع المتقدمين استيفاء الشروط العامة التالية:

  • معادلة شهادة الثانوية العامة من جهة الاختصاص إذا كانت صادرة من خارج المملكة.
  • الالتزام بالانتظام الكلي والتفرغ للدراسة.
  • الإقامة في بلد الابتعاث.
تابعنا: