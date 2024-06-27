“هيئة السوق” توافق على طرح 20% من أسهم “التطبيقات الخليجية” في “نمو”

أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم الخميس، عن موافقتها على طلب شركة التطبيقات الخليجية تسجيل أسهمها وطرح 6.25 مليون سهم تمثل 20% من أسهمها في السوق الموازية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن الطرح سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.

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وأكدت أنه على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار.

وأشارت إلى أنه في حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.